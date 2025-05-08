ЕС предоставит Украине 9 мая €1 млрд на производство оружия

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС во время визита в Киев 9 мая объявят о предоставлении Украине €1 млрд евро для производство оружия. Ее слова приводит ТАСС.

«Министры отправятся завтра на Украину и там объявят о выделении €1 млрд для украинской оборонной промышленности», — заявила она.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявил, что Брюссель еще до вступления Украины в ЕС хочет запланировать на ближайшие семь лет средства на ее финансирование. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов евро. Он добавил, что Венгрия не позволит заставить своих граждан платить ни за ускоренное вступление Украины в ЕС, ни за бессмысленную поддержку Киева.

До этого Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.

Ранее фон дер Ляйен вновь заявила об угрозе для Европы со стороны России.