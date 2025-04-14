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Стало известно о планах Украины показать «дипломатическую силу» 9 мая

Politico: Киев зовет политиков ЕС на 9 мая как противовес Параду Победы в РФ
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Правительство Украины пригласило европейских чиновников посетить республику 9 мая как демонстрацию «дипломатической силы» в противовес проходящему в этот день Параду Победы в Москве. Об этом пишет Politico.

По данным издания, глава МИД Андрей Сибига передал приглашение своим коллегам из ЕС, призвав их «продемонстрировать единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны».

Отдельно президент Владимир Зеленский хотел бы принять 9 мая лидеров коалиции, которые желают «определить гарантии безопасности» для Украины после того, как будет достигнута договоренность о возможном прекращении огня с Россией, отмечается в материале.

По информации собеседников газеты, сейчас в ЕС обсуждается возможный визит на территорию Украины лидеров политического объединения «в начале мая».

До этого глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Европейский союз дал «четкое указание» государствам, которые являются кандидатами на вступление в политическое объединение, не посещать Парад Победы в Москве 9 мая и не совершать визитов в Россию.

Ранее в Кремле рассказали о демонстрации «Орешника» на параде Победы.

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