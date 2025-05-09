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Новый глава МИД Германии сделал заявление об Украине

Глава МИД Вадефуль: ФРГ будет поддерживать Украину, пока РФ не прекратит конфликт
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Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин продолжит оставаться одним из главных союзников Украины и будет поддерживать Киев, пока Россия не прекратит конфликт. Его слова приводит телеканал N-tv.

«Мы делаем то, что необходимо, и будем делать это столько, сколько необходимо, пока Россия не осознает, что эта война должна прекратиться, что мы должны сесть за стол переговоров и что мы должны теперь быстро и последовательно соблюдать режим прекращения огня», — сказал Вадефуль.

До этого Вадефуль заявил, что на посту главы внешнеполитического ведомства будет сохранять курс на полную поддержку Украины. Политик придерживается антироссийской позиции и является одним из ястребов в ХДС относительно отношений с Россией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Зеленский поздравил Мерца с назначением на пост канцлера и пожелал ФРГ лидерства.

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