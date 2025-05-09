Путин перед парадом Победы лично встречает иностранных гостей в Кремле

Президент России Владимир Путин лично встретил в Кремле иностранных лидеров, прибывающих на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Кремль в официальном Telegram-канале.

На кадрах видно, что российский лидер по очереди встретил своих коллег в Кремле и пожал каждому руку.

На лацкане пиджака у Путина — георгиевская лента.

До этого сообщалось, что военные из КНДР разместились на трибунах на Красной площади перед началом парада Победы.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Позже стало известно, что в Москву приедут 27 глав государств: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» республики.

Кроме того, на московский парад по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

На параде Победы в Москве в этом году будет в три раза больше военной техники по сравнению с прошлым годом. Также в центре столицы покажут и новые образцы машин, которые впервые примут участие в Параде.

Ранее солдаты исполнили песню Виктора Цоя «Группа крови» на репетиции парада Победы.