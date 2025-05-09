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Солдаты спели «Группу крови» Виктора Цоя на Красной площади

Солдаты исполнили песню Виктора Цоя «Группа крови» на репетиции парада Победы
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Evgenia Novozhenina/Reuters

На репетиции парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне солдаты спели песню «Группа крови» Виктора Цоя на Красной площади. Видео публикует NEWS.ru.

В ролике видно, как солдаты маршируют, скандируя известный припев и куплет композиции Цоя. Life со ссылкой на SHOT отмечает, что десантники также исполнили трек Олега Газманова «Россия» во время последних приготовлений перед парадом Победы.

На параде Победы в Москве в этом году будет в три раза больше военной техники по сравнению с прошлым годом — более 130 единиц военной техники примут участие в нем. Также в центре столицы покажут и новые образцы машин, которые впервые примут участие в Параде.

На Красной площади в Москве 9 мая пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Боярский даст концерт 9 мая, несмотря на проблемы со здоровьем.

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