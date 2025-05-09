На Красной площади перед началом парада Победы увидели северокорейских военных

Военные из КНДР разместились на трибунах на Красной площади перед началом парада Победы. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, военные одеты в парадную форму.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Позже стало известно, что в Москву приедут 27 глав государств: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» республики.

Кроме того, на московский парад по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

На параде Победы в Москве в этом году будет в три раза больше военной техники по сравнению с прошлым годом. Также в центре столицы покажут и новые образцы машин, которые впервые примут участие в Параде.

На Красной площади в Москве 9 мая пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее солдаты исполнили песню Виктория Цоя «Группа крови» на репетиции парада Победы.