Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе не хотят, чтобы европейские чиновники посетили Парад Победы в Москве, так как ЕС принадлежит лидерство в возрождении нацизма. По этой же причине, по его мнению, они намерены отправить своих миротворцев на Украину. Однако Россия намерена приложить все силы, чтобы навсегда уничтожить эту идеологию.

Евросоюз хочет возродить идеологию нацизма, считает глава МИД Сергей Лавров. Так он прокомментировал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным информацию о запрете европейским политикам, в том числе лидерам стран, приезжать в Россию на Парад Победы.

«Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, где она была уничтожена, запрещена», — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что лидерство в возрождении нацизма принадлежит «руководителям брюссельской бюрократии». Он назвал происходящее «тревожными событиями».

«Мы с этим мириться не будем, приложим все силы, чтобы эта идеология не поднимала голову, чтобы она была раз и навсегда уничтожена и чтобы Европа вернулась к своим ценностям», — пояснил Лавров.

Дипломат надеется, что в европейских столицах все же больше жителей, которые не хотят подчиняться бюрократии «с откровенным нацистским душком».

Позиция лидеров ЕС — это не позиция народа

Лавров также прокомментировал создание в Европе «коалиции желающих», которые потенциально могут отправить свой миротворческий контингент на Украину.

«Они же в своем названии не сказали желающих чего. Видимо, желающих вот того самого ощущения собственного превосходства, собственной способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь и вообще игнорируя мнение других», — заявил Лавров.

Глава МИД считает, что создание такой коалиции связано с возрождением нацистских взглядов.

«С Россией таким языком разговаривать не надо. И если эта «коалиция желающих» возглавляется хоть какими-то маломальскими вменяемыми лидерами, то, я думаю, они это должны быстро осознать. Иначе они будут вступать на тропу войны без каких-либо экивоков. Это их выбор», — сказал Лавров.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц «выкрикивают враждебные лозунги» и грозят России.

«Я не думаю, что это отражает позицию французского, немецкого народов. Но, видимо, этим лидерам уже понятно, что если идти по пути тех решений, тех взглядов, тех чаяний, которые высказываются в ходе выборов, то они свои карьеры сделать не смогут. Им хочется цепляться за власть через вот такую эпатажную враждебность», — указал Лавров.

Глава МИД добавил, что у Москвы крепкие нервы. Российский президент Владимир Путин несколько раз заявлял, что Москва готова обсуждать любые вопросы. Однако, подчеркнул Лавров, Россия ожидает «элементарных приличий» от обращающихся.

Запрет от ЕС

В середине апреля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что союз серьезно воспримет любое участие европейских лидеров и чиновников в праздновании 9 Мая в Москве. Она особенно предостерегла от поездки делегации стран-кандидатов в ЕС.

По данным The Telegraph, Сербии могут отказать во вступлении в союз, если президент страны Александр Вучич приедет в Москву на Парад.

«Мы должны гарантировать, что они понимают, что определенные решения имеют свою цену. Последствием этого является то, что они не вступают в Европейский Союз», — сказал генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов.

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«Я не знаю, что решат другие, но я не изменил своего решения. Я готов, чтобы все небо обрушилось на мою голову», — заявил Вучич.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также сказал, что собирается приехать в Москву. По его словам, Словакия — суверенная страна, поэтому никто не может ему указывать, куда ехать. Во время Парада он планирует «отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии, которые погибли при освобождении Словакии». Премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже приедет в Москву. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что участие Пашиняна в Параде не может быть связано с ЕС или другими вопросами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Каллас «отбитой русофобкой»:

«Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма. Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ЕС возрождается евронацизм:

«Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали «людьми второго сорта».