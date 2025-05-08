Помощник Путина заявил, что Украина не смогла напугать иностранных лидеров

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Украина не смогла напугать иностранных лидеров перед их визитом в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Ушаков подчеркнул, что планы Киева запугать иностранных лидеров перед визитом в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были сорваны.

4 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прилетит в Москву на парад Победы, несмотря на угрозы президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что считает неприемлемыми заявления украинского лидера.

Похожую точку зрения высказал и президент Сербии Александар Вучич. Несмотря на давление со стороны ЕС, он прилетел в Москву 7 мая. Позже Вучич заявил, что «его совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет» из-за его участия в параде Победы.

Ранее Путин отметил мужество европейских политиков, которые согласились приехать на 9 Мая в Москву.