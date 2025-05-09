Бывший канцлер Германии Ангела Меркель подорвала доверие к посреднической роли Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала RT DE.

«К сожалению, Меркель подорвала доверие мирового сообщества к посреднической функции Германии», — сказала она, комментируя заявление Александра фон Бисмарка — потомка первого канцлера Германии Отто фон Бисмарка о том, что Берлин подходит на роль посредника и старается выступить в данном качестве между Россией и Украиной.

Захарова добавила, что это доверие «когда-то можно будет только попытаться восстановить».

В начале мая президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» сообщил, что Россия не начала специальную военную операцию раньше, поскольку хотела решить проблему Донбасса мирным путем. Глава государства пояснил, что Россия верила в Минские соглашения, из-за чего приняла решение согласиться на них.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия сыграла свою роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, когда не стала выполнять Минские соглашения. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель потом признала, что Берлин не планировал выполнять Минские договоренности, так как это был способ потянуть время, добавил глава МИД России.

Ранее Путин назвал Минские соглашения «обыкновенным обманом».