Путин объяснил, почему Россия не начала СВО раньше

Путин: РФ не начала СВО раньше, потому что хотела решить проблему Донбасса мирно

Россия не начала специальную военную операцию (СВО) раньше, поскольку хотела решить проблему Донбасса мирным путём. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Глава государства пояснил, что Россия верила в Минские соглашения, из-за чего приняла решение согласиться на них. Также страна хотела решить проблему Донбасса мирно, но власти Украины думали и действовали иначе, отметил российский лидер.

«Да, конечно», — сказал Путин, отвечая на вопрос, по этим ли причинам Россия не начала СВО раньше.

Также в рамках фильма президент РФ заявил, что начинать спецоперацию в 2014 году было нереалистично. По словам Путина, страна тогда была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

Помимо этого, российский лидер заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России в итоге и привело к проведению специальной военной операции на Украине. Глава государства напомнил, что Запад после распада СССР решил, будто страна ослабла, и хотел разделить Российскую Федерацию еще на четыре-пять частей.

Ранее Путин рассказал о попытках спровоцировать Россию на ошибки в ходе СВО.