Путин объяснил, почему Россия не начала СВО раньше

Россия не начала специальную военную операцию (СВО) раньше, поскольку хотела решить проблему Донбасса мирным путём. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
Глава государства пояснил, что Россия верила в Минские соглашения, из-за чего приняла решение согласиться на них. Также страна хотела решить проблему Донбасса мирно, но власти Украины думали и действовали иначе, отметил российский лидер.
«Да, конечно», — сказал Путин, отвечая на вопрос, по этим ли причинам Россия не начала СВО раньше.
Также в рамках фильма президент РФ заявил, что начинать спецоперацию в 2014 году было нереалистично. По словам Путина, страна тогда была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.
Помимо этого, российский лидер заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России в итоге и привело к проведению специальной военной операции на Украине. Глава государства напомнил, что Запад после распада СССР решил, будто страна ослабла, и хотел разделить Российскую Федерацию еще на четыре-пять частей.
Ранее Путин рассказал о попытках спровоцировать Россию на ошибки в ходе СВО.