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Путин объяснил, почему Россия не начала СВО раньше

Путин: РФ не начала СВО раньше, потому что хотела решить проблему Донбасса мирно
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Кадр из видео/Россия 24

Россия не начала специальную военную операцию (СВО) раньше, поскольку хотела решить проблему Донбасса мирным путём. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Глава государства пояснил, что Россия верила в Минские соглашения, из-за чего приняла решение согласиться на них. Также страна хотела решить проблему Донбасса мирно, но власти Украины думали и действовали иначе, отметил российский лидер.

«Да, конечно», — сказал Путин, отвечая на вопрос, по этим ли причинам Россия не начала СВО раньше.

Также в рамках фильма президент РФ заявил, что начинать спецоперацию в 2014 году было нереалистично. По словам Путина, страна тогда была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

Помимо этого, российский лидер заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России в итоге и привело к проведению специальной военной операции на Украине. Глава государства напомнил, что Запад после распада СССР решил, будто страна ослабла, и хотел разделить Российскую Федерацию еще на четыре-пять частей.

Ранее Путин рассказал о попытках спровоцировать Россию на ошибки в ходе СВО.

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