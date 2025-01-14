Лавров указал на роль Меркель в обмане с Минскими соглашениями

Лавров: Германия не хотела выполнять Минские договоренности, хотя была гарантом

Германия сыграла свою роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, когда не стала выполнять Минские соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошедшем году, передает «Лента.ру».

«Мы по-другому интерпретировали позиции участников, но Германия и Франция говорили: мы гаранты», — отметил он.

При этом, подчеркнул Лавров, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель потом заявила, что Берлин не планирует выполнять Минские договоренности, так как это был способ потянуть время.

Также российский министр заявил, что избранный президент США Дональд Трамп первым из западных политиков признал, что руководство НАТО врало при подписании тех или иных соглашений и документов по безопасности.

Ранее избранный президент США сообщил о планах добиваться от стран — членов НАТО увеличения расходов на оборону.