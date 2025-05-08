Священник РПЦ рассказал о значении имени нового папы Римского

Доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов заявил РИА Новости, что избранное папой имя обычно отражает его политику.

«Предыдущий папа по имени Лев – Лев XIII, в миру Винченцо Печчи – занимал Святой престол с 1878 по 1903 год и вошел в историю дипломатом. Он отказывался от компромисса с Италией, в ходе объединения которой в XIX веке было упразднено Папское государство, но зато смог установить добрые отношения с немецким канцлером Бисмарком и Французской республикой», — рассказал Борисов.

По его словам, Лев XIII был первым из пап, кто обратился к анализу острых общественно-политических вопросов. Священнослужитель добавил, что его энциклика Rerum novarum была посвящена «рабочему вопросу», и он призывал к социальной справедливости и улучшению условий труда рабочего класса», – рассказал священнослужитель.

8 мая папа Римский Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане и произнес свою первую речь.

Прево стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол. Его уже поздравил президент США Дональд Трамп, который отметил, что с нетерпением ждет встречи с понтификом.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее в Ватикане не смогли с первого раза избрать нового папу Римского.