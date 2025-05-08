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Путин поприветствовал Лукашенко одним английским словом

Путин в шутку поприветствовал Лукашенко английским словом «welcome»
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин со смехом поприветствовал белорусского лидера Александра Лукашенко в Кремле на английском языке. Об этом пишет РИА Новости.

Лукашенко вошел в Кремль, и Путин с улыбкой сказал ему «welcome».

В ответ белорусский президент в шутку поинтересовался, мол, неужели переходим на английский язык. После этого лидеры страны пожали друг другу руки и обнялись, а Путин уже по-русски сказал Лукашенко «привет».

Президент Белоруссии прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы. Он будет присутствовать на сегодняшнем обеде глав иностранных делегаций, а утром прибудет на парад, который состоится на Красной площади.

В российскую столицу Лукашенко прилетел вместе с сыном Николаем.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Позже стало известно, что в Москву приедут 27 глав государств: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» республики.

Ранее Лукашенко раскрыл, собирается ли Белоруссия входить в состав России.

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