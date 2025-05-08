Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко раскрыл, собирается ли Белоруссия входить в состав России

Лукашенко: Белоруссия не планирует входить в состав других государств
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Белоруссия не планирует вступать в состав других государств, республика хочет быть интересной тем, с кем соседствует. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на открытии Международного выставочного центра в Минске, трансляцию церемонии вел телеканал «Первый информационный».

Президент союзного государства подчеркнул, что если Белоруссия не будет ориентироваться на будущее и не будет создавать новые технологические объекты, то станет уязвимой.

«Постоянно нас будут в спину толкать, и будете на кухне шушукаться: «В какой состав мы войдем завтра? В какую страну, внутрь, войдем?» Мы никуда не собираемся входить», — указал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что Белоруссия всегда будет «стоять рядом», но для этого республика должна быть «интересна тем, кто с ней рядом».

Среди прочего президент республики подчеркнул, что Белоруссия должна осваивать современные технологии и уметь создавать современные объекты.

В апреле Лукашенко заявил, что при должной работе в сфере импортозамещения и при условии развития технологического суверенитета Россия и Белоруссия могут превзойти Запад в будущем. По словам белорусского лидера, у стран есть все необходимые для этого ресурсы, включая материалы и сырье.

Ранее Лукашенко признал, что «немного задержался у власти».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами