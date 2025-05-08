Лукашенко раскрыл, собирается ли Белоруссия входить в состав России

Белоруссия не планирует вступать в состав других государств, республика хочет быть интересной тем, с кем соседствует. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на открытии Международного выставочного центра в Минске, трансляцию церемонии вел телеканал «Первый информационный».

Президент союзного государства подчеркнул, что если Белоруссия не будет ориентироваться на будущее и не будет создавать новые технологические объекты, то станет уязвимой.

«Постоянно нас будут в спину толкать, и будете на кухне шушукаться: «В какой состав мы войдем завтра? В какую страну, внутрь, войдем?» Мы никуда не собираемся входить», — указал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что Белоруссия всегда будет «стоять рядом», но для этого республика должна быть «интересна тем, кто с ней рядом».

Среди прочего президент республики подчеркнул, что Белоруссия должна осваивать современные технологии и уметь создавать современные объекты.

В апреле Лукашенко заявил, что при должной работе в сфере импортозамещения и при условии развития технологического суверенитета Россия и Белоруссия могут превзойти Запад в будущем. По словам белорусского лидера, у стран есть все необходимые для этого ресурсы, включая материалы и сырье.

Ранее Лукашенко признал, что «немного задержался у власти».