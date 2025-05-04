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«Мы все были одним целым»: как праздновали Победу в 1945-м

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война

9 мая 1945-го для граждан Советского Союза началось рано — в 2:10 по московскому времени в радиоэфире прозвучали долгожданные слова.

«Великая Отечественная война, которую вел советский народ против фашистских захватчиков, победоносно завершена! Германия полностью разгромлена!» — сообщил Юрий Левитан.

Люди будили соседей, выходили во дворы, в цехах предприятий начались первые митинги и собрания. К утру на улицах советских городов уже было многолюдно — толпа ликовала.

«Незнакомые люди целовались друг с другом. Такого единения людей, как было 9 мая 1945 года, больше не припомню, мы все были одним целым», — рассказывал свидетель тех событий, музыковед Геннадий Цыпин.

На центральных площадях Москвы играли оркестры, люди танцевали, пели и чествовали военных. Кто-то предпочел в этот день сходить в кино — в кинотеатре «Ударник» 9 мая 1945-го показывали документальный фильм о взятии Берлина.

К вечеру в столице включили прожекторы, которые привезли из-под Берлина, они образовали над Красной площадью световой купол. В 21:00 с обращением к народу выступил Иосиф Сталин. А через час небо над Москвой озарил красочный салют — тысячи артиллерийских орудий дали 30 залпов.

Как в СССР праздновали Победу в 1945 году — в галерее «Газеты.Ru».

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