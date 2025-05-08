ВС РФ сбросили над городом Марганец листовки с поздравлением с 80-летием Победы

Расчет БПЛА «Бард» ВС России распространил над городом Марганец в Днепропетровской области Украины листовки с поздравлением с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС заявили военнослужащие расчета «Бард».

Кроме того, на бумаге разместили QR-код для перехода на бот для сдачи в плен войскам РФ. По словам российских военных, он позволит бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) принять верное решение: выйти на связь и сложить оружие.

Авторы подчеркнули в листовке, что «80 лет назад наши деды и прадеды плечом к плечу сокрушили нацизм, защитив ценности человечности».

До этого в Госдуме оценили активность ВСУ после начала объявленного Путиным перемирия. По словам депутата Колесника, активность ВСУ действительно снизилась. Однако парламентарий не исключил, что она опять может усилиться с учетом того, что украинские военные не всегда выполняют приказы офиса Зеленского.

Ранее Зеленскому напомнили о наказании после его угроз участникам парада Победы.