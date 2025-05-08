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Россия и Китай призвали Сирию к решительной борьбе с терроризмом

В РФ и Китае считают, что Сирии нужно бороться с терроризмом
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Mohammad Bash/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Китай выразили уверенность в необходимости решительной борьбы Сирии против любых форм террористических и экстремистских сил. Об этом говорится в Совместном российско-китайском заявлении о дальнейшем углублении сотрудничества в ознаменование 80-летнего юбилея Победы, передает ТАСС.

«Стороны привержены комплексному урегулированию в Сирии на основе широкого национального диалога при уважении ее суверенитета, независимости и территориальной целостности», – говорится в опубликованном документе.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 7 мая. На второй день лидер Китая прибыл в Кремль для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. На встречах обсуждались в основном ситуация в мире и развитие российско-китайских отношений.

8 мая по итогам переговоров было принято совместное заявление на тему глобальной стратегической стабильности.

Ранее в Израиле заявили о готовности обеспечить оборону друзских поселков в Сирии.

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