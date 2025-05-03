В Израиле заявили о готовности обеспечить оборону друзских поселков в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова обеспечить оборону поселков друзов на юге Сирии. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля продолжает отслеживать развитие событий, пребывая в готовности к обороне и различным сценариям», — говорится в сообщении.

1 мая духовный лидер друзов в Сирии Хикмат аль-Хиджри призвал к немедленному вводу международных сил для защиты друзской общины от нападений радикальных боевиков. Поводом для обращения стали столкновения в Сахнае, где преимущественно проживают представители этноконфессиональной группы.

2 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац выступили с совместным заявлением, в котором сообщили об атаке на цель около президентского дворца в Дамаске. В документе отмечалось, что атака является «четким сигналом для сирийского режима».

В этот же день временный глава сирийской администрации Ахмед аш-Шараа заявил, что считает опасной эскалацией авиаудары по территории президентского дворца в Дамаске.

Ранее жители друзской деревни в Сирии захотели присоединиться к Израилю.