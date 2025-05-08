РФ и КНР осудили использование спутников в конфликтах

РФ и КНР осудили использование коммерческих спутников в военных конфликтах в совместном заявлении двух стран по вопросам глобальной стратегической стабильности, опубликованном по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Стороны осуждают использование коммерческих космических систем для вмешательства вовнутренние дела суверенных государств и вооруженные конфликты с участием третьих стран», — подчеркивается в документе.

В заявлении также указано, что программа «Золотой (Железный) купол для Америки» также предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, что «превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства».

Си Цзиньпин 7-10 мая находится с официальным визитом в России. 8 мая глава КНР прибыл в Кремль для переговоров с Путиным. Основными темами стали ситуация в мире, а также развитие российско-китайских отношений.

В ходе встречи, продлившейся 3,5 часа, президент России договорился вместе с Си Цзиньпином отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Пекине и почтить память павших в борьбе с японским милитаризмом.

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