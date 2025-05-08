Путин порадовался новой традиции праздновать китайский Новый год в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что совмещение традиционных российских новогодних праздников с китайскими традициями укрепляет культурные связи между странами. Об этом он рассказал по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

«У нас много поводов для радости: традиционный Новый год 1 января, праздник по старому стилю 14 января, а теперь и торжества по лунному календарю. Уверен, жители Москвы до сих пор вспоминают яркие мероприятия — концерты, ярмарки и фестивали», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что такое разнообразие отражает открытость России к диалогу культур.

Отдельно президент остановился на перекрестных годах культуры России и Китая, которые продлятся до 2025 года. За первые месяцы проекта в 30 городах РФ и 50 городах КНР прошло около 150 совместных мероприятий. Среди них — гастроли ведущих театров, масштабные музейные выставки, посвященные истории двух стран, и кинофестивали, знакомящие зрителей с современным кинематографом.

«Этот диалог — не просто обмен опытом. Это мост между нашими народами, который помогает лучше понимать друг друга», — добавил российский лидер.

Он выразил уверенность, что совместные инициативы станут основой для долгосрочного сотрудничества в сфере образования, туризма и искусства.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в Кремле 8 мая. Стороны сначала общались в узком формате, а затем перешли к расширенному формату с участием делегаций двух стран. Россию на этой встрече представляют в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Путин рассказал, что почти вся торговля между РФ и КНР идет в нацвалютах.