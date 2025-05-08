Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин порадовался новой традиции праздновать китайский Новый год в Москве

Путин похвалил празднования китайского Нового года в Москве
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что совмещение традиционных российских новогодних праздников с китайскими традициями укрепляет культурные связи между странами. Об этом он рассказал по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

«У нас много поводов для радости: традиционный Новый год 1 января, праздник по старому стилю 14 января, а теперь и торжества по лунному календарю. Уверен, жители Москвы до сих пор вспоминают яркие мероприятия — концерты, ярмарки и фестивали», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что такое разнообразие отражает открытость России к диалогу культур.

Отдельно президент остановился на перекрестных годах культуры России и Китая, которые продлятся до 2025 года. За первые месяцы проекта в 30 городах РФ и 50 городах КНР прошло около 150 совместных мероприятий. Среди них — гастроли ведущих театров, масштабные музейные выставки, посвященные истории двух стран, и кинофестивали, знакомящие зрителей с современным кинематографом.

«Этот диалог — не просто обмен опытом. Это мост между нашими народами, который помогает лучше понимать друг друга», — добавил российский лидер.

Он выразил уверенность, что совместные инициативы станут основой для долгосрочного сотрудничества в сфере образования, туризма и искусства.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись в Кремле 8 мая. Стороны сначала общались в узком формате, а затем перешли к расширенному формату с участием делегаций двух стран. Россию на этой встрече представляют в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Путин рассказал, что почти вся торговля между РФ и КНР идет в нацвалютах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами