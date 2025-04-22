В России могут сократить прием на платное образование в вузы

«Известия»: прием на платное обучение в вузы могут ограничить уже в 2026 году

С 1 сентября 2026 года в России может быть введено ограничение на прием на платное обучение в высшие учебные заведения. Законопроект, предоставляющий кабмину такие полномочия, планируется рассмотреть Госдумой в первом чтении в мае. Об этом сообщает газета «Известия».

Инициатива была разработана по поручению президента страны, который подчеркнул проблему чрезмерного платного набора на специальности с низким спросом на рынке труда. Три комитета — по просвещению, развитию гражданского общества и охране здоровья — уже выразили поддержку законопроекту. Некоторые университеты также заявили о своей готовности внедрить новые нормы.

По информации издания, нововведения в первую очередь затронут государственные вузы, которые открыли множество филиалов в разных регионах, однако качество обучения в них зачастую не соответствует требованиям.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава отметил, что в России существует избыток юристов, экономистов и представителей других профессий, которые выпускники получают, но не могут найти работу. Он считает, что государство должно иметь возможность регулировать подготовку кадров, необходимых для развития страны.

До этого сообщалось, что количество бюджетных мест в вузах России за 2024 год выросло на 0,6%. Также впервые за всю историю наблюдений зафиксирован рост зачислений на платное обучение на 10%.

Ранее стало известно, что российские вузы укрепят связи с реальным сектором экономики.