В России в Год семьи продолжили закрывать роддома

Весь 2024 год, который был объявлен Годом семьи, по всей России закрывались роддома и женские консультации. Об этом пишет газета mk.ru.

По данным Росздравнадзора, отмечается в материале, за 2019 — середину 2024 года более 150 государственных клиник лишились лицензии. Помимо этого, существует огромный кадровый дефицит акушеров-гинекологов и неонатологов — от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. сотрудников.

«Где будут рожать россиянки в 2025 году, если вдруг они разом решат исполнить президентский наказ? Региональные выплаты беременным, которые массово сейчас обещают губернатор за губернатором, повышая свой губернаторский KPI, это, конечно, хорошо, но роддома важны не менее миллионов рублей», — пишет автор статьи Екатерина Сажнева.

Она рассказала, что пообщалась с главным врачом одного из роддомов крупного российского города. Учреждение, которое она возглавляла, ежегодно принимало на свет примерно четыре тысячи младенцев, но в 2024 году роддом закрыли, никак не объяснив.

«Свое имя моя собеседница просила не называть, так как втайне надеется, что наверху опомнятся, поймут, что натворили, и все вернется на круги своя, их роддом откроют. Однако, судя по тому, что такое происходит по стране в целом, ждать хеппи-энда можно очень долго», — подчеркнула Сажнева.

Ранее россиян предупредили о рисках консультаций врача в режиме онлайн.