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Лукашенко вылетел в Москву

Лукашенко вылетел в Москву для участия в празднованиях Дня Победы
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Vasily Fedosenko/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По данным канала, белорусский лидер будет присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 Мая вместе со своими зарубежными коллегами.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что белорусские военные будут участвовать в парадном расчете. Вечером этого же дня Лукашенко вернется в Минск, где примет военный парад по случаю 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Утром президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направился в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Во время визита он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе встречи планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество государств.

Незадолго до этого немецкий журнал Spiegel писал, что пять депутатов Европейского парламента приедут в Москву на парад Победы.

В публикации говорится, что приехать планируют депутаты от партии ФРГ «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург. Кроме них, на параде будут присутствовать политики из Чехии, Словакии и Кипра.

Ранее стало известно, на каких автомобилях ездят иностранные гости Парада Победы.

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