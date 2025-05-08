Стало известно, на каких автомобилях ездят иностранные гости Парада Победы

ТАСС: иностранные гости Парада Победы ездят по Москве на российских автомобилях

Управление делами президента России предоставило автомобили отечественного производства с логотипами празднования Дня Победы для иностранных гостей, прибывших на празднование в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства не назвал точное количество машин, однако отметил, что все модели отечественного производства.

Незадолго до этого немецкий журнал Spiegel писал, что пять депутатов Европейского парламента приедут в Москву на парад Победы. По данным издания, на торжества планируют приехать депутаты Европарламента от партии ФРГ «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург.

Кроме них, на параде будут присутствовать депутаты из Чехии, Словакии и Кипра.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты ожидают большой нагрузки на фоне празднования Дня Победы.