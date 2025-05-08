Путин рассказал, что Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы 9 Мая

Путин: Си Цзиньпин и другие лидеры будут присутствовать на параде Победы 9 Мая

Председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры будут присутствовать на параде Победы 9 Мая. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам российского президента, текущий визит Си Цзиньпина приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Завтра мы вместе со многими зарубежными лидерами примем участие в юбилейных мероприятиях, будем присутствовать на параде Победы», — пояснил Путин.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Также в Москву прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По данным пресс-службы, 8 мая в Москве президент Казахстана проведет ряд встреч с главами иностранных государств.

В настоящее время число лидеров стран, которых ожидали в Москве на День Победы, сократилось: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел коронавирусом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее. О том, кто из лидеров уже прибыл в Москву, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, как в странах бывшего СССР отмечают день Победы.