Путин рассказал о главном документе по итогам переговоров с главой КНР

По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Россия и Китай подпишут совместное заявление, посвященное 80-летию Победы во Второй мировой войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Лейтмотивом документа станет живая связь времен — не только в контексте исторической памяти, но и как ответ на попытки возрождения нацизма и милитаризма», — подчеркнул российский лидер во время встречи в Кремле.

Помимо основного заявления, стороны подготовят пакет соглашений, направленных на углубление сотрудничества в ключевых отраслях. Путин отметил, что сохранение правды о событиях 1945 года и патриотическое воспитание молодёжи — общие приоритеты Москвы и Пекина.

Делегация КНР во главе с председателем прилетела в Москву 7 мая. До этого сообщалось, что переговоры должны были состояться в двух форматах: узком и расширенном с участием делегаций двух стран.

Ранее Путин рассказал о совместных фильмах Китая и России.