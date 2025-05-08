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Путин рассказал о главном документе по итогам переговоров с главой КНР

Путин: 80-летие Победы станет основой совместного заявления России и Китая
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Александр Кряжев/фотохост-агентство РИА Новости

По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Россия и Китай подпишут совместное заявление, посвященное 80-летию Победы во Второй мировой войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Лейтмотивом документа станет живая связь времен — не только в контексте исторической памяти, но и как ответ на попытки возрождения нацизма и милитаризма», — подчеркнул российский лидер во время встречи в Кремле.

Помимо основного заявления, стороны подготовят пакет соглашений, направленных на углубление сотрудничества в ключевых отраслях. Путин отметил, что сохранение правды о событиях 1945 года и патриотическое воспитание молодёжи — общие приоритеты Москвы и Пекина.

Делегация КНР во главе с председателем прилетела в Москву 7 мая. До этого сообщалось, что переговоры должны были состояться в двух форматах: узком и расширенном с участием делегаций двух стран.

Ранее Путин рассказал о совместных фильмах Китая и России.

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