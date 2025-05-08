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Стало известно о намерении пяти европарламентариев приехать на парад Победы в Москву

Spiegel: пять депутатов Европарламента приедут на парад Победы в Москву
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Пять депутатов Европейского парламента приедут в Москву на парад Победы. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.

Среди европарламентариев, которые намерены посетить Москву, депутаты Европарламента от партии ФРГ «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург. Кроме них, на параде будут присутствовать депутаты из Чехии, Словакии и Кипра.

В публикации говорится, что европарламентарии намерены провести переговоры с российскими депутатами и другими представителями политики и культуры РФ. Список приглашенных депутатов Европарламента был заранее направлен в Москву, в том числе на утверждение в министерство обороны Российской Федерации.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты ожидают большой нагрузки на фоне празднования Дня Победы.

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