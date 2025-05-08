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Президент Египта вылетел в Москву

Президент Египта отправился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы
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Jacquelyn Martin/Reuters

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию египетского лидера.

В публикации говорится, что президент покинул Афины и направился в российскую столицу.

Во время визита Фаттах ас-Сиси проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе встречи планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество государств.

Незадолго до этого немецкий журнал Spiegel писал, что пять депутатов Европейского парламента приедут в Москву на парад Победы. По данным издания, на торжества планируют приехать депутаты Европарламента от партии ФРГ «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург.

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича.

Ранее стало известно, на каких автомобилях ездят иностранные гости Парада Победы.

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