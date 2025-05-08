Путин и Си Цзиньпин кратко пообщались перед началом переговоров

РИА: Путин и Си Цзиньпин пообщались вдвоем «на ногах» перед переговорами

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались вдвоем «на ногах» перед началом основных переговоров делегаций двух стран. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам журналистов, главы государств пообщались в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, пока члены российской и китайской делегаций занимали свои места.

Накануне самолет, на борту которого находился Си Цзиньпин, приземлился в Москве. Лидер КНР прибыл в РФ для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы.

8 мая в Кремле начались переговоры Путина и Цзиньпина. Главы государств, в частности, обменяются мнениями о ситуации в мире и обсудят развитие российско-китайских отношений.

Переговоры состоятся в двух форматах: узком и расширенном с участием делегаций двух стран. По итогам ожидается подписание совместных документов, также два лидера планируют сделать официальные заявления СМИ.

Ранее Си Цзиньпин заявил об укреплении связей России и КНР.