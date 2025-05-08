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Си Цзиньпин кратко пообщался с Зюгановым

В Кремле Путин, Си Цзиньпин и Зюганов коротко пообщались «на ногах»
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Александр Кряжев/фотохост-агентство РИА Новости

Во время официальной встречи в Кремле президент России Владимир Путин, председатель КНР, генсек Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин и лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов коротко поговорили «на ногах». Об этом сообщает ТАСС.

Си Цзиньпин и Зюганов обменялись долгим рукопожатием. Также они обменялись короткими фразами, а затем лидер КНР продолжил обмен протокольными приветствиями с другими членами делегации РФ.

Путин поблагодарил во время встречи в Кремле лидера КНР за решение разделить с РФ празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и заявил, что рад их новой встрече.

Переговоры президента России и председателя КНР будут представлять собой длительное общение в разных форматах, отмечали в Кремле.

Ранее сообщалось, что Путин планирует поехать в КНР на празднование юбилея победы над Японией.

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