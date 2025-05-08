Путин поблагодарил Си Цзиньпина за визит на 80-летие Победы

Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом во время встречи в Кремле

Президент России Владимир Путин поблагодарил во время встречи в Кремле лидера КНР Си Цзиньпина за решение разделить с РФ празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я признателен, что... вы приняли решение приехать к нам с визитом и разделить с нами празднование 80-летия священной для нашей страны Великой Победы», — заявил президент РФ.

Он напомнил, что в прошлый раз китайский лидер приезжал на 70-летие Победы.

Российский лидер назвал Си Цзиньпина «дорогим другом» и заявил, что рад их новой встрече.

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут представлять собой длительное общение в разных форматах, отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составах с участием делегаций двух стран. Ожидается подписание совместных документов, заявления лидеров для СМИ и официальный завтрак.

Ранее помощник Путина назвал основную сферу сотрудничества РФ и Китая.