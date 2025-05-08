Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Китая не направлено против других стран

Россия и Китай развивают связи во благо народов обеих стран и не преследуют цели противодействия каким-либо третьим государствам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались утром 8 мая.

По заявлениям пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова накануне встречи руководителей, мероприятие должно пройти как в узком, так и в расширенном составах с участием делегаций двух стран.

До этого сообщалось, что лидеры стран обсудят региональные дела и вопросы развития двусторонних отношений. Ожидалось подписание ряда совместных документов, выступления перед журналистами, а также официальный завтрак.

Ранее Путин заявил, что будет рад посетить Китай.