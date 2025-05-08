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Си Цзиньпин прибыл в Кремль

Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где проведет переговоры с Путиным
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Григорий Сысоев/Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где пройдут его переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры двух стран проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления, а также выступят перед прессой. Ожидается, что также они пообщаются в неформальной обстановке за чаем.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут представлять собой длительное общение в разных форматах.

Накануне сообщалось, что Си Цзиньпин прилетел в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Лидер КНР прибыл в московский аэропорт Внуково-2.

Ранее помощник Путина назвал основную сферу сотрудничества РФ и Китая.

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