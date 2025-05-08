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В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Си Цзиньпина

Песков: переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в разных форматах
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут представлять собой длительное общение в разных форматах. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет длительное общение в разном составе, в том числе и один на один, конечно», — отметил он.

Сообщалось, что главы государств обменяются мнениями о ситуации в мире, обсудят региональные дела и развитие российско-китайских отношений, отметило агентство.

Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составах с участием делегаций двух стран. Ожидается подписание совместных документов, заявления лидеров для СМИ и официальный завтрак.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин могут принять заявления о глобальной стратегической стабильности и дальнейшем укреплении отношений двух стран. Также планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.

Ранее помощник Путина назвал основную сферу сотрудничества РФ и Китая.

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