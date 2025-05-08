Пять депутатов Европарламента из Германии, Чехии, Словакии и Кипра планируют приехать в Москву 9-10 мая, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны. В их числе будут немецкие политики от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених, пишет ТАСС.

«По случаю 80-й годовщины капитуляции нацистской Германии и окончания Второй мировой войны в Европе мы отправимся в Москву», — говорится в сообщении немецких политиков.

Они пояснили, что их визит в Москву стал возможен благодаря объявленному Россией перемирия в честь Дня Победы. Депутаты подчеркнули, что выступают за то, чтобы оружие на Украине «постоянно хранило молчание».

В ходе своего визита в столицу РФ они планируют не только принять участие в торжествах, посвященных годовщине Победы над немецким фашизмом, но и провести дискуссии с представителями политики и культуры.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что мужества у европейских политиков, которые согласились приехать в Россию на празднование 9 Мая, гораздо больше, чем у тех, кто им угрожает. Глава государства поблагодарил иностранных гостей за то, что они помнят и чтят исторические заслуги людей, отдавших жизнь в борьбе с нацизмом.

Ранее в Кремле огласили полный список иностранных гостей, которые приедут в РФ на празднование 9 Мая.