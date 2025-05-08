Лидер еще одной страны прилетел в Москву для участия в параде Победы

Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прилетел в Россию для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет ТАСС.

В посольстве Эфиопии отметили, что Ацке-Селассие будет присутствовать не только на официальных мероприятиях, но также примет участие в торжественном приеме, который организовал президент РФ Владимир Путин в Кремлевском дворце для иностранных гостей.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Москве посетят 29 зарубежных лидеров.

4 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прилетит в Москву на парад Победы, несмотря на угрозы президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что считает неприемлемыми заявления украинского лидера.

Похожую точку зрения высказал и президент Сербии Александар Вучич. Несмотря на давление со стороны ЕС, он прилетел в Москву 7 мая. Позже Вучич заявил, что «его совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет» из-за его участия в параде Победы.

Ранее Путин отметил мужество европейских политиков, которые согласились приехать на 9 Мая в Москву.