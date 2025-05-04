Фицо заявил, что посетит Москву на День Победы, несмотря на угрозы Зеленского

Фицо: угрозы Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве неприемлемы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит Москву на День Победы, несмотря на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес гостей мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я на празднование 80-летия годовщины [Победы в Москве] еду. Точка», — сказал глава словацкого кабмина.

Фицо добавил, что считает неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес гостей парада. По его словам, подобные заявления являются проявлением неуважения к стране, которая понесла самые большие потери в борьбе с фашизмом.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. По его словам, Москва «должна переживать» о продолжении боевых действий.

3 мая президент Украины отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

Ранее в Госдуме ответили на угрозы Зеленского в преддверии парада 9 Мая.