Политолог «разгадал» заявление Кадырова об отставке

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о возможной отставке является «тестированием» Кремля, оно не имеет отношения к реальности. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог и политтехнолог Сергей Маркелов.

По его словам, «разгадка» высказывания Кадырова достаточно простая. Эксперт напомнил, что глава Чечни считается одним из самых грамотно работающих в медийном пространстве политиков. Кадыров предпринимает шаги, которые «нехарактерны для политиков его уровня», и он готов быть «уникальным и нестандартным». Таким образом Кадыров пытается «играть роль политического субъекта», считает аналитик.

Маркелов также назвал слова Кадырова «политтехнологическим приемом», а не «настоящей историей». Вряд ли кто-то в Кремле будет ее комментировать, предположил политолог. Он счел высказывание главы Чечни «неплохим ходом», который не имеет отношения к реальности.

«Кроме того, Рамзан Ахматович любит такие тесты делать, то есть тестировать систему, тестировать Кремль, как бы являясь инсайдером этой информации. Сам выступает от своего лица и сам про себя же и говорит. Поэтому думаю, что никаких разговоров [об отставке] точно не было», — сказал он.

До этого Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку. Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только президент России Владимир Путин.

Ранее политолог назвал «обычной историей» заявление Кадырова об отставке.