Вучич заявил, что Белград не пострадает от его визита в Москву

Вучич заявил, что ему безразлична реакция других стран на визит в Москву

Визит президента Сербии Александра Вучича на парад Победы в Москву не принесет вреда Белграду. Об этом пишет ТАСС.

Вучич заявил, что дал обещание посетить Россию и встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным.

«Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня выбрал сербский народ, меня избрали граждане Сербии», — сказал Вучич.

Вучич заявил, что любые «наказания» от Евросоюза готов принять на себя.

8 мая сообщалось, что сербский лидер Вучич, прибыв в Москву, уже посетил Красную площадь.

Накануне самолет Вучича по пути в Москву совершил вынужденную посадку в столице Азербайджана Баку. По одной из версий, это понадобилось для дозаправки, по другой — из-за временного закрытия пролетного коридора над Россией из-за активности украинских дронов и работы систем ПВО. Несмотря на задержки, сербский лидер добрался до Москвы без трудностей.

Ранее две европейские страны закрыли свое воздушное пространство для самолета Вучича.