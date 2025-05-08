Президент Сербии Александар Вучич, прибыв в Москву, посетил Красную площадь. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Президент Сербии Александр Вучич, которому пытались мешать долететь до Москвы, уже на Красной площади», — отметил он.

Накануне самолет Вучича по пути в Москву совершил вынужденную посадку в столице Азербайджана Баку. По одной из версий, это понадобилось для дозаправки, по другой — из-за временного закрытия пролетного коридора над Россией из-за активности украинских дронов и работы систем ПВО. Несмотря на задержки, в итоге сербский лидер благополучно добрался до российской столицы.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе не хотят, чтобы европейские чиновники посетили парад Победы в Москве, так как ЕС принадлежит лидерство в возрождении нацизма. По этой же причине, по его мнению, они намерены отправить своих миротворцев на Украину. Однако Россия намерена приложить все силы, чтобы навсегда уничтожить эту идеологию.

Вечером 6 мая сообщалось, что Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для самолета Вучича. По информации газеты «Вечерне новости», в Риге и Вильнюсе данное решение связали с «политической чувствительностью цели полета» сербского лидера в Москву. При этом сроки, в которые будет действовать запрет, остаются неизвестными.

Ранее в Кремле раскрыли число зарубежных лидеров, которые посетят парад Победы.