Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вучич посетил Красную площадь в Москве

Президент Сербии Вучич отправился на Красную площадь в Москве
close
Florion Goga/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич, прибыв в Москву, посетил Красную площадь. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Президент Сербии Александр Вучич, которому пытались мешать долететь до Москвы, уже на Красной площади», — отметил он.

Накануне самолет Вучича по пути в Москву совершил вынужденную посадку в столице Азербайджана Баку. По одной из версий, это понадобилось для дозаправки, по другой — из-за временного закрытия пролетного коридора над Россией из-за активности украинских дронов и работы систем ПВО. Несмотря на задержки, в итоге сербский лидер благополучно добрался до российской столицы.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе не хотят, чтобы европейские чиновники посетили парад Победы в Москве, так как ЕС принадлежит лидерство в возрождении нацизма. По этой же причине, по его мнению, они намерены отправить своих миротворцев на Украину. Однако Россия намерена приложить все силы, чтобы навсегда уничтожить эту идеологию.

Вечером 6 мая сообщалось, что Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для самолета Вучича. По информации газеты «Вечерне новости», в Риге и Вильнюсе данное решение связали с «политической чувствительностью цели полета» сербского лидера в Москву. При этом сроки, в которые будет действовать запрет, остаются неизвестными.

Ранее в Кремле раскрыли число зарубежных лидеров, которые посетят парад Победы.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами