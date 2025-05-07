Дроны или дозаправка: почему самолет Вучича сел в Баку по пути в Москву

Вучич прилетел в Москву после вынужденной посадки в Баку

Самолет президента Сербии Александара Вучича по пути в Москву совершил вынужденную посадку в столице Азербайджана Баку. По одной из версий, это понадобилось для дозаправки, по другой — из-за временного закрытия пролетного коридора над Россией из-за активности украинских дронов и работы систем ПВО. Несмотря на задержки, в итоге сербский лидер благополучно добрался до российской столицы.

Президентский борт Александара Вучича по пути в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне совершил посадку в Баку. По информации сербского портала Blic, остановка была вынужденной «из-за отсутствия разрешения на продолжение полета в Москву» по причине повышенных мер безопасности.

Об этом же сообщил сербский портал Informer:

«Самолет президента Вучича совершил вынужденную посадку в Баку, потому что у него не было разрешения на продолжение полета из-за боевых действий между Россией и Украиной».

В это же время агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщило, что «посадка самолета Вучича в Баку была запланирована для дозаправки» .

Обе версии не исключают друг друга. После остановки в Азербайджане самолет сербского лидера продолжил свой путь и около 17:30 совершил посадку в Москве.

Прибалтика закрыла коридор

Накануне вечером, 6 мая, стало известно, что Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для самолета Вучича по пути в Москву. Об этом сообщила газета «Вечерне новости».

В публикации отмечалось, что в Риге и Вильнюсе это решение связали с «политической чувствительностью цели полета» сербского лидера, который должен прибыть на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По данным портала avia.mvsm.ru, воздушный коридор по пути из Белграда в российскую столицу, действительно, проходит через прибалтийские страны (маршрут Сербия — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Псковская область — Москва).

Из солидарности с ближайшими соседями Эстония также закрыла свое воздушное пространство для полетов в Россию.

На эти действия отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства. Нынешний отказ [в предоставлении своего воздушного пространства для полетов в Россию] — очередной вопиющий случай», — сказала дипломат.

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Угрозы со стороны ЕС

Из всех европейских стран на Параде Победы в Москве будут присутствовать лишь представители Сербии и Словакии — президент Александар Вучич и премьер-министр Роберт Фицо соответственно.

В официальных кругах Евросоюза их намерения вызвали нескрываемое неудовольствие. 14 апреля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что настоятельно не рекомендует представителям Евросоюза (Словакия. — «Газета.Ru») и стран — кандидатов в члены ЕС (Сербия. — «Газета.Ru») посещать российскую столицу в День Победы.

«На встрече министров [иностранных дел ЕС] было очень четко отмечено, что любое участие в парадах или торжествах по случаю 9 Мая в Москве не останется без реакции со стороны европейцев, учитывая, что Россия ведет полномасштабную войну в Европе. Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия», — сказала Каллас.

Оба политика — и Фицо, и Вучич — публично отказались следовать этим указаниям.

При этом накануне поездки у обоих отмечались проблемы со здоровьем: из-за плохого самочувствия Вучич был вынужден прервать визит в США и отказаться от переговоров с президентом Дональдом Трампом, а Фицо отменил целый ряд мероприятий из своего списка. Словацкие СМИ писали, что он еще не вполне оправился от покушения, которое было совершено на него в мае 2024 года.

Кого еще ожидают в Москве

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков. сообщил, что на на параде Победы, который пройдет на Красной площади Москвы 9 мая, ожидаются лидеры 29 стран: Абхазии; Азербайджана; Армении; Белоруссии; Буркина-Фасо; Боснии и Герцеговины (возможно, речь идет о лидере Республики Сербской Милораде Додике) ; Бразилии, Вьетнама; Венесуэлы; Гвинеи-Бисау; Египта; Зимбабве; Казахстана; КНР; Киргизии; Конго; Кубы; Лаоса; Монголии; Мьянмы; Палестины; Сербии; Словакии; Таджикистана; Туркмении; Узбекистана; Экваториальной Гвинеи; Эфиопии; Южной Осетии.

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7 мая Ушаков уточнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит не смогут присутствовать на мероприятиях в Москве. В Баку пояснили, что отказ Алиева от визита связан с необходимостью участия президента во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву. Лаосский лидер же пропустит парад в Москве из-за заражения коронавирусом.

Также на параде Победы будут представлены Индия, Индонезия, Никарагуа, КНДР и ЮАР — от них приедут делегаты высокого ранга, но не лидеры.