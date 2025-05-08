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На Западе заявили, что лидеры ЕС «в ужасе» от скорого завершения конфликта на Украине

Дипломат Прауд: лидеры ЕС боятся скорого урегулирования украинского конфликта
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Global Look Press

Лидеры Евросоюза пребывают «в ужасе» от стремления президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт обратил внимание на то, что глава Белого дома проводит политику в отношении Украины, на которую лидеры ЕС не рассчитывали. В Европе же планировали «поддерживать Украину до последнего украинца, запугивая тем, что российская армия нападет», уточнил он.

Кроме того, европейские политики боятся скорого завершения конфликта, в частности, из-за сложностей, связанных с процессом вступления Украины в ЕС, добавил Прауд.

Незадолго до этого Трамп заявил, что на данный момент «пора принимать решения» в целях окончательного урегулирования конфликта на Украине.

В начале мая вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News сообщил, что американская сторона намерена в последующие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами конфликта. Позже он добавил, что Россия просит слишком многого в переговорах по Украине, однако Белый дом видит заинтересованность РФ в урегулировании кризиса.

Ранее стало известно, что администрация Трампа собирается усилить экономическое давление на Россию.

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Переговоры о мире на Украине
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