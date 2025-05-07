США считают, что Россия «просит слишком много» по Украине

Вэнс: США считают, что РФ просит по Украине слишком много, но желает мира

Соединенные Штаты считают, что Россия просит слишком многого в переговорах по Украине, однако Белый дом видит заинтересованность РФ в урегулировании кризиса. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэн, передает ТАСС.

«Я бы сказал, что в настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого, понимаете?», — подчеркнул он.

По словам вице-президента США, он «не пессимистичен» в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

При этом 7 мая спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Россия является главным препятствием для достижения 30-дневного перемирия на Украине, несмотря на якобы готовность Киева к этому соглашению.

По словам генерала Келлога, руководство Украины не устраивают выдвинутые условия потенциального перемирия, но она согласна на 30-дневное прекращение огня и хочет установления этого режима как можно скорее.

Руководство России объявило о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая, приуроченному к 80-летию Победы, а также подчеркнуло готовность к полноценному мирному урегулированию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение, настаивая на 30-дневном прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, оценил предложение российской стороны. По его словам, три дня кажутся «не таким уж значительным сроком», но по сравнению с началом конфликта это «большое достижение».

Ранее министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что для решения конфликта на Украине недостаточно прекращения огня.