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Трамп оценил роль России в победе над фашизмом

Трамп: Россия сыграла важную роль в победе над фашизмом, но войну выиграли США

Россия сыграла большую роль в победе над фашизмом, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Как сказал американский лидер, Россия потеряла миллионы людей в годы Второй мировой войны.

«[Россияне] были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других», — подчеркнул глава государства.

По его словам, США якобы были «доминирующей силой» во время Второй мировой войны.

2 мая Трамп заявил, что американские граждане якобы сделали для победы во Второй мировой войне намного больше, чем жители любого другого государства. Как он сказал, в те годы никто не был близок к жителям США по уровню храбрости и военного мастерства.

Позже эти слова прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Российский политик назвал высказывание Трампа «пафосной чушью». Он напомнил, что потери СССР во время Великой Отечественной войны составляют около 27 млн человек.

В свою очередь, член Совета Федерации РФ Наталья Никонорова отметила, что высказывание президента США — это одно из проявлений его нарциссического менталитета.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ объяснили фразу Трампа о роли США во Второй мировой войне.

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