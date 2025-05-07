В ЕС предложили наложить санкции на 10 россиян за «применение химоружия»

Еврокомиссия хочет ввести рестрикции в отношении 10 граждан РФ за «применение химического оружия» на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Что конкретно в Евросоюзе подразумевают под «применением химического оружия» — не уточняется, однако известно, что ограничения будут введены отдельно, а не в рамках нового пакета санкций против России.

В 17-й пакет, по данным Bloomberg, будут включены 60 физических и юридических лиц, а также 150 танкеров. При этом отмечается, что документ не предусматривает каких-либо новых торгово-экономических мер.

До этого сообщалось, что ЕС продумывает план по отказу от российского газа, против чего выступают венгерские власти.

В апреле сообщалось, что несколько стран ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Речь идет о том, что решение о введении рестрикций будет приниматься не на общеевропейском, а на национальном уровне. Данный шаг может лишить Венгрию права вето по вопросу санкций, которые нужно продлевать каждые шесть месяцев.

Ранее в Словакии заявили, что Европа утратила конкурентоспособность.