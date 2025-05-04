В настоящее время Европа утратила экономическую конкурентоспособность из-за санкций против России. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Европа [чувствует себя] плохо в экономическом плане, мы не конкурентоспособны из-за того, что постоянно принимали санкции против России во имя какого-то отказа от энергии, от газа, от нефти. Сегодня работающие в Европе фабрики функционируют неконкурентоспособно», — сказал вице-спикер.

Гашпар добавил, что ситуация может измениться. По его словам, при таком развитии событий в Европе «возобладает здравый смысл».

В апреле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что неумелая политика Брюсселя в области безопасности и экономики сильно подорвала конкурентоспособность стран Европы. Глава ведомства подчеркнул, что руководство ЕС «политизирует экономические вопросы совершенно ненужным образом».

Ранее в РФ заявили об остановке инфраструктурного развития в экономиках США и Европы.