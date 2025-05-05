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В Европе назвали самую сложную причину для отказа от российского газа

Reuters: форс-мажор — самая сложная причина для отказа ЕС от российского газа
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Bernadett Szabo/Reuters

Евросоюз едва ли сможет отказаться от российского газа по причине форс-мажора. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов в области права.

По словам собеседников агентства, Евросоюз сможет поэтапно отказаться от российского газа с помощью санкций на его импорт, но для этого потребуется поддержка всех членов ЕС. При этом Венгрия не раз обещала блокировать ограничения на российские энергоносители.

Также эксперты указали на необходимость юридической поддержки для компаний, которые желают изменить условия контракта или отказаться от него.

Отмечается, что странам ЕС ссылаться на форс-мажор не получится, так как поставки газа из России шли без перебоев даже в условиях россйиско-украинского конфликта. При этом контракты с «Газпромом» обязывают покупателей оплачивать до 95% объемов поставок даже при отказе от них.

До этого агентство Bloomberg писало, что страны Европейского союза намерены предложить меры, направленные на запрет импорта российского газа к концу 2027 года.

Ранее немецкий депутат заявил, что ЕС и США используют энергетику как оружие.

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