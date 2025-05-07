МИД Дании вызвал посла США из-за провокационной статьи WSJ

Министерство иностранных дел Дании вызвало посла США в стране. Об этом сообщил местный телеканал TV2.

По информации журналистов, причиной послужила одна из публикаций в газете The Wall Street Journal (WSJ).

7 мая издание со ссылкой на источники написало, что США планируют активизировать сбор разведывательных данных о Гренландии. Американские власти приняли соответствующее решение в связи с планами президента Дональда Трампа присоединить к стране датский остров.

Как отметили авторы материала, на прошлой неделе ряд высокопоставленных чиновников в Вашингтоне поручили специальным службам «узнать больше о движении за независимость Гренландии». В том числе такой приказ поступил от директора Нацразведки США Тулси Габбард.

5 мая Трамп высказался об использовании военной силы для присоединения Гренландии к США. Глава государства не исключил такой вариант развития событий и подчеркнул, что датский остров нужен Вашингтону ради обеспечения «международной безопасности».

До этого агентство Ritzau сообщило о планах Дании застраховать свой торговый флот на случай начала вооруженных конфликтов. Речь идет как о противостояниях с участием третьих государств, так и непосредственно затрагивающих Копенгаген.

Ранее президент США заявил, что никого не «троллил», говоря о возможной покупке Гренландии.