Трамп заявил, что не «троллил» людей насчет покупки Гренландии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не шутил, говоря о приобретении Гренландии, превращении Канады в 51-й штат США и установлении полного контроля над Панамским каналом. Об этом глава Белого дома заявил в ходе интервью для журнала Time.

«Вы сказали, что «это, возможно, троллинг», но на самом деле я не троллю», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Американский лидер добавил, что по его мнению, для Гренландии это был бы очень хороший вариант, как важно и для США с национальной и международной безопасности.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на профессоров права Джозефа Блокера и Миту Гулати сообщало, что американский лидер не сможет купить Гренландию, поскольку цена будет слишком высока. По мнению экспертов, реализация этой идеи обойдется в триллионы долларов.

Ранее МИД Дании объяснил Трампу, почему его притязания на Гренландию беспочвенны.