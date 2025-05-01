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Дания хочет застраховать свой флот на случай военного конфликта

Дания намерена застраховать свой флот на $1 млрд из-за угрозы войны
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Depositphotos

Датское правительство представило законопроект о государственном страховании датского торгового флота на случай военных конфликтов, как с участием третьих стран, так и непосредственно затрагивающих Данию. Документ будет передан на рассмотрение в парламент в октябре 2025 года после завершения общественных слушаний, сообщает агентство Ritzau.

Министр бизнеса Дании Мортен Бёдсков объяснил необходимость законопроекта нарастающей геополитической нестабильностью и войной в Европе. Он подчеркнул важность гарантий бесперебойной работы датского торгового флота даже в самых экстремальных сценариях.

Законопроект предусматривает выделение датскому Институту военного страхования государственного кредита в размере 6 миллиардов датских крон (около $1 миллиарда) для компенсации возможных убытков, связанных с военными действиями. В мирное время институт не будет использовать эти средства.

Дания занимает шестое место в мире по размеру морского сектора, а ее торговый флот, по оценке Bloomberg, стоил более 135 миллиардов крон ($20 миллиардов) на конец 2023 года.

До этого Politico писало, что Дания не сможет ничего противопоставить возможному присоединению Гренландии к США военным путем при избранном американском президенте Дональде Трампе из-за отправки своей военной техники на Украину.

Ранее в Дании не исключили расторжения оборонного соглашения с США.

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